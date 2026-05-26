В Азербайджане будет стимулироваться участие банков в рынках капитала

БАКУ /Trend/ - В рамках «Государственной программы по расширению финансовой инклюзивности на 2027–2030 годы», утверждённой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, предусматривается стимулирование более активного участия банков в рынках капитала.

Как сообщает Trend, согласно пункту 8.2.5 программы, рекомендуется реализация мер по стимулированию прямого участия банков в рынках капитала.

Основным исполнительным органом в данной сфере определён Центральный банк Азербайджана. При этом к реализации соответствующих мер планируется привлечь Ассоциацию банков Азербайджана и Ассоциацию участников рынков капитала Азербайджана.

Согласно документу, в 2027–2028 годах будет проведена оценка уровня готовности банков к открытию инвестиционных счетов для своих клиентов. Наряду с этим, будут проводиться работы по формированию необходимого потенциала для предоставления банками инвестиционных услуг своим клиентам.

В Государственной программе отмечено, что в результате реализации предусмотренных мер не менее трех банков будут оказывать своим клиентам инвестиционные услуги.