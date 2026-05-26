Ицхак Герцог поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Государства Израиль Ицхак Герцог направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Государства Израиль и его граждан рад передать Вам наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пусть этот праздничный день, которым мы гордимся, станет началом еще одного года мира и процветания для Вашего государства и народа!

В Израиле высоко ценят стратегически жизненно важные и активно развивающиеся связи с Азербайджаном. Они не ограничиваются только политикой, наши народы также связывают искренние дружественные отношения.

Для меня особая честь называть Вас другом, и я глубоко ценю наш открытый, искренний диалог. Искренне дорожу возможностью увидеть Вас в Давосе в начале года.

В нашем общем регионе существует множество вызовов, и Азербайджан и Израиль играют роль двух якорей стабильности в этой сложной среде. Кроме того, я твердо верю, что наши тесные двусторонние связи оказывают позитивное влияние и на многих других участников в Евразии.

В связи с этим мне было очень приятно узнать о значительном прогрессе, достигнутом в нашем экономическом сотрудничестве, особенно в энергетической сфере. Надеюсь, что наши связи продолжат укрепляться и в следующем году.

Пусть предстоящий год станет годом постоянных успехов и прогресса для великого Азербайджанского государства и его народа!".