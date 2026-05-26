Назван объем услуг финансовой аренды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец марта 2026 года объем услуг финансовой аренды, предоставленных банками и небанковскими кредитными организациями (НБКО), составил 46 миллионов манатов.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в «Государственной программе по расширению финансовой инклюзивности на 2027–2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

«Существует значительный потенциал для развития операций финансовой аренды. В целях реализации потенциала в сфере финансовой аренды необходимыми считаются проведение реформ в правовой и регуляторной сферах, а также создание более благоприятной среды для развития сектора финансовой аренды», — говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что сектор НБКО обладает существенным потенциалом для диверсификации финансовых продуктов и содействия финансовой инклюзивности. Несмотря на то, что по состоянию на конец III квартала 2025 года в стране действовало 90 НБКО, включая 36 кредитных союзов, их совокупные активы составляют 1,8 процента от общего объема активов финансового сектора (без учета активов ЗАО «Aqrarkredit»).