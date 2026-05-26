В Азербайджане планируется увеличить размер страховой премии на душу населения

В Азербайджане планируется увеличить размер страховой премии на душу населения
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - К 2030 году в Азербайджане планируется довести размер страховых премий на душу населения до 220 манатов.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в «Государственной программе по расширению финансовой инклюзивности на 2027–2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, в 2025 году этот показатель был равен 147 манатам.

Кроме того, к 2030 году планируется довести общее количество владельцев уникальных страховых договоров (по страхованию жизни и иным видам страхования) до 32% от численности взрослого населения. В прошлом году этот показатель составлял 25%.

