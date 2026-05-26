Михаил Гусман удостоен звания почетного профессора Азербайджанского университета языков (ФОТО)

Азербайджан Материалы 26 мая 2026 15:34 (UTC +04:00)
Хаял Хатамзаде
БАКУ /Trend/ — Выдающийся журналист, радио- и телеведущий, писатель, общественный деятель Михаил Гусман удостоен звания почетного профессора Азербайджанского университета языков.

Как сообщает Trend, в связи с этим в университете состоялась торжественная церемония.

Решение о присвоении Михаилу Гусману звания почетного профессора было принято Ученым советом университета.

Ректор университета Камал Абдулла выразил Михаилу Гусману большую благодарность, подчеркнув его вклад в развитие образования и гуманитарного сотрудничества.

Выступая на церемонии, Михаил Гусман отметил, что впервые посетил Азербайджанский университет языков в пятилетнем возрасте и с тех пор его жизнь тесно связана с этим учебным заведением.

«Мне было пять лет, когда я первый раз переступил порог Азербайджанского университета языков. Поэтому мой стаж посещения этого университета уже 70 лет», — сказал он.

Михаил Гусман отметил, что всегда с особым чувством относился к университету, добавив, что окончил вуз с красным дипломом.

Он поблагодарил руководство университета и Ученый совет за теплое отношение иоказанное доверие, подчеркнув, что это имеет для него особое значение.

В рамках мероприятия также были представлены спортивные достижения студентов университета.

Отмечено, что студенты Азербайджанского университета языков заняли призовые места на межуниверситетских соревнованиях, были продемонстрированы завоеванные медали.

Михаил Гусман удостоен звания почетного профессора Азербайджанского университета языков (ФОТО)
