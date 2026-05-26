Yelo Mobil POS — мобильный POS-терминал без комиссий

Yelo Bank представляет современное мобильное решение для предпринимателей, которое делает прием безналичных платежей еще проще и удобнее. Новый сервис Yelo Mobil POS особенно актуален для водителей такси, представителей торговли и других сфер малого бизнеса. Теперь для приема оплаты больше не нужен отдельный POS-терминал — достаточно смартфона.



Сервис позволяет быстро подключиться и начать работу полностью онлайн, без визита в отделение банка. При этом Yelo Bank не взимает плату за подключение и не устанавливает требований к ежемесячному обороту, делая решение максимально доступным для предпринимателей.



Преимущества Yelo Mobil POS:



бесплатное подключение к сервису;

бизнес-карта в подарок для удобного управления средствами;

снятие наличных с бизнес-карты без комиссии;

отсутствие требований к минимальному обороту;

полностью онлайн-подключение и управление сервисом.



С помощью Yelo Biznes App предприниматели могут быстро и удобно управлять финансовыми операциями, принимая платежи и контролируя бизнес-процессы в цифровом формате.



Подробную информацию об услуге и условиях подключения можно получить на официальных ресурсах банка: https://ylb.az/mobilpos.



У вас есть вопросы про мобильный POS-терминал? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



