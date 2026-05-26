Yelo Mobil POS — мобильный POS-терминал без комиссий

Yelo Bank представляет современное мобильное решение для
предпринимателей, которое делает прием безналичных платежей еще
проще и удобнее. Новый сервис Yelo Mobil POS особенно актуален для
водителей такси, представителей торговли и других сфер малого
бизнеса. Теперь для приема оплаты больше не нужен отдельный
POS-терминал — достаточно смартфона.
Сервис позволяет быстро подключиться и начать работу полностью
онлайн, без визита в отделение банка. При этом Yelo Bank не взимает
плату за подключение и не устанавливает требований к ежемесячному
обороту, делая решение максимально доступным для
предпринимателей.
Преимущества Yelo Mobil POS:
- бесплатное подключение к сервису;
- бизнес-карта в подарок для удобного управления средствами;
- снятие наличных с бизнес-карты без комиссии;
- отсутствие требований к минимальному обороту;
- полностью онлайн-подключение и управление сервисом.
С помощью Yelo Biznes App предприниматели могут быстро и удобно
управлять финансовыми операциями, принимая платежи и контролируя
бизнес-процессы в цифровом формате.
Подробную информацию об услуге и условиях подключения можно
получить на официальных ресурсах банка: https://ylb.az/mobilpos.
