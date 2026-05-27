Глава МИД Азербайджана выступил на дебатах Совбеза ООН (ФОТО)

Политика Материалы 27 мая 2026 01:18 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на открытых дебатах Совета Безопасности ООН под председательством Китая на тему «Поддержание международного мира и безопасности: соблюдение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, ориентированной на ООН», сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

В своём выступлении министр Джейхун Байрамов подтвердил твёрдую приверженность Азербайджана международному праву, многосторонности и центральной роли Организации Объединённых Наций в решении современных глобальных вызовов.

Министр подчеркнул, что на фоне растущей геополитической поляризации, усиления односторонних действий и продолжающихся нарушений международного права крайне важно обеспечить универсальное и недискриминационное соблюдение принципов суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела государств.

В выступлении была отмечена важность укрепления ответственности за международно-противоправные деяния, продвижения справедливости и поддержки стран, преодолевающих разрушительные последствия конфликтов, включая обеспечение безопасного, добровольного и достойного возвращения вынужденных переселенцев.

Министр также подчеркнул настоятельную необходимость более эффективной, инклюзивной и реагирующей системы ООН, включая продвижение реформы Совета Безопасности для более полного отражения интересов и представительства развивающихся стран.

Было подтверждено продолжение вклада Азербайджана в глобальную многосторонность через успешное председательство в Движении неприсоединения, проведение COP29 и Всемирного форума городов, а также нынешнее председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

