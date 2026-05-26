Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Грузии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Грузии Михеилу Кавелашвили.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Грузии с национальным праздником – Днем независимости Грузии.

Находящиеся сегодня на высоком уровне азербайджано-грузинские дружественные отношения черпают свою силу из глубокой симпатии, уважения и доверия, которые наши соседние народы питали друг к другу на протяжении веков. Нынешнее динамичное и всестороннее развитие межгосударственных отношений вызывает удовлетворение.

Высоко оцениваю результаты состоявшегося в прошлом месяце государственного визита в Вашу дружественную страну, оказанные в ходе визита гостеприимство и подлинно дружеское отношение, с самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу продуктивную встречу и обмен мнениями, прошедшие в атмосфере взаимопонимания и искренности.

Интенсивность политических связей и активный диалог на высшем уровне создают благоприятные возможности для дальнейшего углубления сотрудничества во всех сферах.

Верю, что построенное на прочном фундаменте и основанное на добрых традициях азербайджано-грузинское стратегическое партнерство нашими совместными усилиями будет и впредь укрепляться и расширяться в интересах двух государств, на благо наших народов и во имя процветания нашего региона.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Грузии – постоянного благополучия и процветания".