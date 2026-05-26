PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)

Начиная с 2023-го года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки детей не достигших 18-ти лет, героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне. В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также Дня Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

Праздничные подарки, предоставленные по случаю Гурбан байрама, с начала мая доставляются семьям шехидов сетью супермаркетов «Bravo» при поддержке волонтёров Общественного объединения «Regional İnkişaf». В праздничные наборы входят различные продукты питания.

В настоящее время проект охватывает в общей сложности более 2000 детей, более 1000 семей шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне, после ее окончания, а также в ходе антитеррористических мероприятий.

Напомним, эта программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, также охватывает сферу образования и здравоохранения.