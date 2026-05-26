  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)

Общество Материалы 26 мая 2026 18:09 (UTC +04:00)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)

Начиная с 2023-го года PASHA Holding с участием сети супермаркетов Bravo проводит программу социальной поддержки детей не достигших 18-ти лет, героев Азербайджана, погибших в 44-дневной Отечественной войне. В рамках программы по случаю таких праздников, как Новый год, Новруз, Гурбан и Рамазан, а также Дня Победы, детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo.

Праздничные подарки, предоставленные по случаю Гурбан байрама, с начала мая доставляются семьям шехидов сетью супермаркетов «Bravo» при поддержке волонтёров Общественного объединения «Regional İnkişaf». В праздничные наборы входят различные продукты питания.

В настоящее время проект охватывает в общей сложности более 2000 детей, более 1000 семей шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне, после ее окончания, а также в ходе антитеррористических мероприятий.

Напомним, эта программа, организованная PASHA Holding и ее дочерними компаниями, также охватывает сферу образования и здравоохранения.

PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)
PASHA Holding предоставил праздничные подарки семьям шехидов (ФОТО)

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости