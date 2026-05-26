Азербайджан и Куба обсудили перспективы сотрудничества на многосторонних платформах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом Паррильей в рамках своего рабочего визита в Нью-Йорк.

Как сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи была выражена удовлетворенность развитием отношений, а также обсуждена позитивная динамика, наблюдаемая в отношениях между двумя странами в последние годы.

Было отмечено наличие исторических и культурных связей между двумя странами, а также подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в области образования и здравоохранения.

Кроме того, между двумя странами состоялись обсуждения перспектив сотрудничества на многосторонних платформах, в том числе в рамках ООН, Движения неприсоединения (ДН) и Карибского сообщества (КАРИКОМ), а также гуманитарной помощи и поддержки развития со стороны Азербайджана малым островным развивающимся государствам (МОГ).

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию с безопасностью в Карибском бассейне и на Ближнем Востоке.