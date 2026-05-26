В Баку выбрали самых стильных детей страны - подиум будущего Azerbaijan Kids Best Model 2026 (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Badamdar Hotel and Residences прошел один из самых ярких и стильных детских fashion-проектов года Azerbaijan Kids Best Model 2026, организованный Star Kids Group, сообщает Trend Life. Мероприятие было приурочено к Международному дню защиты детей – 1 июня.

В этот вечер площадка мероприятия превратилась в настоящий центр моды и творчества, где юные участники смогли почувствовать себя профессиональными моделями, а гости - окунуться в атмосферу большого подиумного шоу.

В конкурсе приняли участие 76 детей в возрасте от 4 до 14 лет. Среди них - 44 девочки и 32 мальчика, представившие интересные образы, уверенные дефиле и сценическую харизму. Юные модели демонстрировали не только стиль и красоту, но и артистизм, уверенность в себе и индивидуальность.

Особую атмосферу вечеру придали дизайнерские коллекции, музыкальное сопровождение и участие представителей культуры и образования, fashion-индустрии, общественности и государственных структур.

По словам директора Star Kids Group Айгюн Алиевой, проект был создан с целью поддержки талантливых детей и раскрытия их творческого потенциала.

"Наша главная цель - дать детям возможность поверить в себя, раскрыть свои способности и сделать первые шаги в мире моды и искусства. Мы хотим, чтобы талантливые дети Азербайджана были узнаваемы не только у себя на родине, но и достойно представляли страну на международных площадках. Для нас очень важно создавать для них атмосферу вдохновения, творчества и уверенности в собственных силах", - отметила Айгюн Алиева.

Azerbaijan Kids Best Model - это не просто конкурс красоты или дефиле, а масштабная творческая платформа, помогающая детям развивать сценическую культуру, коммуникацию и чувство стиля. По итогам конкурса в различных возрастных категориях и номинациях были определены победители, отмечены дипломами и памятными призами.

Оценивали выступления участников известные представители искусства и fashion-сферы: заслуженный деятель искусств, художник-модельер Фахрия Халафова, председатель ОО "Женщин предпринимателей" Зенфира Агаева, руководитель İlahə For Art Илаха Алиева, заслуженные артисты Рухангиз Аллахвердиева и Алмаз Алескерова, певец Абдул Халид, актер и ведущий Шахрияр Абилов, руководитель Master Cut Academy Сархан Гасанов, победительница Azerbaijan Kids Best Model 2025 Лейла Мамедова.

Azerbaijan Kids Best Model вновь доказал, что современная детская fashion-индустрия в Азербайджане активно развивается, открывая новые имена и создавая пространство для ярких, талантливых и амбициозных детей.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!