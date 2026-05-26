В Sea Breeze высажено 11 млн деревьев и других растений, адаптированных к климату побережья - Эмин Агаларов

БАКУ/ Trend/ - Президент Agalarov Development, основатель города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов рассказал о развитии проекта, расширении инфраструктуры и инвестиционной стратегии.

Как сообщает Trend, в ходе сессии «Новая география инвестиций» предприниматель ответил на вопросы модератора – ведущего «Коммерсантъ FM» Петра Косенко.

По словам Э.Агаларова, в Sea Breeze продолжается масштабное озеленение с использованием растений, адаптированных к климату региона. Уже высажено 11 млн деревьев и других растений.

«Мы привозим растения из Испании – пальмы, агавы, розмарин и другие виды. Мы подбирали их 20 лет, чтобы они выдерживали климат, ветер и соленую среду. Сейчас они прекрасно приживаются», - сказал он.

Основатель Sea Breeze подчеркнул, что развитие проекта стало возможным благодаря созданию современной инфраструктуры, включая дороги, энергоснабжение и водные ресурсы.

«Раньше не хватало воды, приходилось использовать дорогостоящие решения. Сегодня подключено центральное водоснабжение, что позволило значительно расширить озеленение и развитие территории», - отметил Э.Агаларов.

Особое внимание, по его словам, уделяется устойчивости системы водоснабжения и созданию резервных мощностей для сохранения зеленых насаждений.

Он также подчеркнул, что инвестиционная модель проекта ориентирована на новое поколение инвесторов, а развитие сопровождается гибкими финансовыми инструментами и максимальными гарантиями доходности.

«Мы уверены в фундаменте, который построили за 20 лет, и можем предлагать инвесторам понятные и прозрачные условия», - добавил президент Agalarov Development.