Джейхун Байрамов провел обсуждения с чешским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Чешской Республики Петром Мацинкой в ​​кулуарах заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН на тему «Защита целей и принципов Устава ООН и усиление ориентированной на ООН международной системы».

Как сообщает Trend, в ходе встречи стороны обсудили сотрудничество в рамках стратегического партнерства стран в ​​политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.

Министры также обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях.