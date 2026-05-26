БАКУ/Trend/ - В Азербайджане принят новый закон «О финансовой аренде».

Как сообщает Trend, новый законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Было отмечено, что законопроект «О финансовой аренде» подготовлен в целях усовершенствования правовой базы и развития рынка в этой сфере, а также облегчения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию.

Одним из основных нововведений является замена используемого в национальном законодательстве термина «лизинг» термином «финансовая аренда». Это послужит обеспечению терминологического единства и более четкому пониманию сути услуги. В настоящее время глава Гражданского кодекса, именуемая «Лизинг», фактически регулирует отношения финансовой аренды, в то время как термин «финансовый лизинг» в основном используется в Налоговом кодексе. С принятием нового закона термины будут унифицированы, а правовая определенность в этой сфере — усилена. Это также более точно продемонстрирует, что данная услуга является не кредитом, а арендными отношениями.

Финансовая аренда играет важную роль в расширении экономического оборота, особенно в увеличении возможностей доступа предпринимателей к финансированию. Тем не менее существующая нормативная база не обеспечивает в полной мере развитие этой сферы, основные особенности недостаточно отражены в законодательстве, а механизмы пруденциального надзора отсутствуют. Это, в свою очередь, затрудняет привлечение дополнительных финансовых ресурсов лизингодателями (арендодателями). Проект определяет организационные, правовые и экономические основы деятельности в сфере финансовой аренды, правила установления, изменения и прекращения отношений между субъектами, а также механизмы государственного регулирования и контроля. Механизм финансовой аренды создает экономическую выгоду как для арендатора, так и для арендодателя и продавца, а также повышает гибкость рыночного оборота.

Согласно законопроекту, получателями финансовой аренды (арендаторами) смогут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Данный подход адаптирован к предпринимательскому характеру деятельности. В то же время потребуется, чтобы деятельностью по финансовой аренде занимались исключительно юридические лица, которые должны быть включены в реестр Центрального банка.

В проекте устанавливаются требования к минимальному уставному капиталу и собственным средствам лиц, предоставляющих финансовую аренду, а конкретные параметры этих требований будут определяться Центральным банком. Наряду с этим, регулируются договорные отношения между сторонами, права и обязанности, а также механизмы исполнения требований, направленных на объект финансовой аренды.

В новом законопроекте также предусматриваются такие механизмы, как субаренда и возвратная финансовая аренда. При субаренде арендатор может организовать передачу объекта другому лицу, а при возвратной финансовой аренде лицо продает собственное имущество и берет этот же объект в аренду.

Согласно проекту, лица, предоставляющие финансовую аренду, должны предоставлять данные о кредитной истории в кредитные бюро. Это внесет вклад в повышение прозрачности на финансовых рынках, правильную оценку задолженности и улучшение позиций в международных рейтингах.

Также бухгалтерский учет и отчетность лиц, предоставляющих финансовую аренду, будут вестись в соответствии с законом «О бухгалтерском учете», а финансовая отчетность будет составляться в соответствии с международными стандартами и представляться в Центральный банк.

В целом новый законопроект, укрепляя правовые и институциональные рамки на рынке финансовой аренды, послужит развитию данной сферы и росту экономической активности.

Отметим, что настоящий закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования. После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.