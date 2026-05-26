В Азербайджане будет проведена подготовка к внедрению модели открытого страхования

БАКУ /Trend/ - До 2030 года в Азербайджане будут проведены подготовительные работы по внедрению модели открытого страхования, а также сформирована правовая база в данной сфере.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в «Государственной программе по расширению финансовой инклюзивности на 2027–2030 годы», утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно Государственной программе, реализация мероприятий по внедрению модели открытого страхования предусмотрена на 2027–2029 годы. В рамках реализации проекта также планируется привлечение Ассоциации страховщиков Азербайджана.

В документе отмечается, что на первоначальном этапе будет оценен уровень готовности финансовых институтов к внедрению данной модели. На следующем этапе будет обеспечено формирование необходимой правовой базы для применения модели открытого страхования.

В Государственной программе основным исполнителем мероприятия указан Центральный банк Азербайджана.

Согласно ожидаемым итоговым результатам, в рамках программы поставлена цель обеспечить внедрение модели открытого страхования не менее чем 50 процентами действующих в стране страховых компаний.