Асиф Али Зардари направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Исламской Республики Пакистан, а также от себя лично передаю Вашему превосходительству, Правительству и братскому народу Азербайджанской Республики самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости.

Пакистан и Азербайджан связаны друг с другом глубокими братскими отношениями, черпающими силу из нашей общей веры, богатого культурного наследия и общих ценностей. За эти годы двусторонние связи переросли в прочное и постоянное партнерство, основанное на взаимном доверии, взаимопонимании и решительной поддержке в вопросах, касающихся ключевых национальных интересов друг друга.

Народ Пакистана искренне радуется значительному социально-экономическому прогрессу и процветанию, достигнутым Азербайджанской Республикой под мудрым и дальновидным руководством Вашего превосходительства. Мы решительно привержены дальнейшему углублению и диверсификации многостороннего сотрудничества в интересах наших братских народов, особенно в сферах двусторонней торговли, энергетических связей, обороны и контактов между людьми.

Пользуясь возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – постоянного благополучия, прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".