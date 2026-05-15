Новые города должны обеспечить безопасную и экологически чистую жизнь будущих поколений - Садиг Гурбанов

БАКУ/Trend/ - Города будущего должны строиться не только для удовлетворения сегодняшних потребностей, но и для того, чтобы обеспечить безопасную и экологически чистую жизнь будущих поколений.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявяил председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов в ходе международной конференции на тему "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития" в Баку.

"Именно поэтому особое значение приобретают модели устойчивого и гармоничного развития городов. Конференция, организованная Бакинским государственным университетом в рамках 13 сессии Всемирного форума городов, заслуживает высокой оценки. А проведение такого мероприятия в Баку является свидетельством доверия международного сообщества к политике, проводимой руководством Азербайджана", - сказал он.

Гурбанов отметил, что сегодня, в период формирования нового мирового порядка, деятельность Азербайджана получает все большее признание со стороны мирового сообщества. Государства мира постепенно признают успехи Азербайджана в различных сферах, в том числе и его борьбу за справедливость.

"Именно поэтому они поддерживают проведение в Азербайджане подобных международных конференций и диалоговых площадок, рассматривая нашу страну как безопасное и надежное пространство для сотрудничества", - подчеркнул он.