Кыргызстан и Узбекистан обсудили двустороннее сотрудничество

БИШКЕК /Trend/ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, прибывший с рабочим визитом в город Туркестан Республики Казахстан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Кыргызстана.

Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога и динамичное развитие кыргызско-узбекских отношений, основанных на принципах добрососедства, взаимного уважения и стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено продвижению совместных инициатив в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Лидеры двух стран подтвердили готовность к дальнейшему укреплению кыргызско-узбекского стратегического партнерства, расширению многопланового взаимодействия и координации совместных усилий в целях обеспечения устойчивого развития, стабильности и безопасности в регионе.