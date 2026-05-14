До конца года в Азербайджане ожидается эмиссия облигаций ряда компаний

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года в Азербайджане планируется осуществление эмиссии облигаций 4-5 компаниями, представляющими как государственный, так и частный секторы.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор «ABB İnvest» Надир Бабазаде на пресс-конференции, посвященной финансовым показателям компании по итогам 2025 года.

По его словам, в декабре прошлого года ЗАО «Азербайджанские железные дороги» впервые осуществило эмиссию облигаций, которая была встречена инвесторами с большим интересом.

Н. Бабазаде отметил, что в настоящее время продолжается работа по выпуску облигаций государственными и частными компаниями, действующими в нефинансовом секторе.

«Поскольку проспекты эмиссии еще не утверждены Центральным банком Азербайджана, мы не можем разглашать названия этих компаний. Однако до конца года планируется эмиссия облигаций 4-5 компаний. Эти выпуски будут осуществляться как в манатах, так и в долларах, охватывая финансовый и нефинансовый секторы», — сообщил он.

Н. Бабазаде также отметил, что банк ABB планирует в течение года осуществить общую эмиссию облигаций на сумму 100 миллионов манатов.

«Часть этой суммы уже реализована в рамках двух траншей. Мы осуществили эмиссию облигаций на общую сумму 20 миллионов манатов сроком на 1 и 2 года. Размещение третьего транша запланировано менее чем через месяц», — добавил он.

По его словам, основной целью является поддержка развития рынка капитала в стране.