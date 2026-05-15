Yelo Bank поддержал инклюзивное развитие городов и женское предпринимательство (ФОТО)

На этой неделе Головной офис Yelo Bank стал одной из самых креативных и интересных площадок Бакинской недели урбанистики. В преддверии WUF13 (Всемирного форума по вопросам городского развития), при поддержке Банка и в партнерстве с платформой Resource HUB, состоялось мероприятие под названием «Женщины как движущая сила инклюзивных городов». Встреча объединила представителей частного сектора, лидеров бизнеса и международных экспертов из США, Германии и Италии.



Самая яркая часть мероприятия — «Ярмарка женских сообществ» — вызвала большой интерес у гостей. Председатель Наблюдательного совета Yelo Bank Марина Кулишова и руководство Банка ознакомились с выставкой, проявив особый интерес к эко-продукции предпринимательниц из различных регионов Азербайджана, а также выслушали их вдохновляющие истории успеха.



В продолжение дня в рамках международной панельной дискуссии исполнительный директор Yelo Bank по работе с микробизнесом Яшар Солтанов рассказал о роли финансовых институтов в устойчивом развитии городов. Он подчеркнул вклад цифровых финансовых решений Банка для женщин-предпринимателей в формирование инклюзивной экосистемы.



Сила и творческий потенциал женщин — это главная движущая сила, формирующая будущее наших городов и общества в целом. Yelo Bank продолжит создавать равные возможности для каждой женщины, помогая им писать свои уникальные истории успеха в бизнесе и реализовывать лидерские амбиции.



Вам нужен выгодный кредит на поддержку женщин-предпринимателей? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!