Баку примет 7-й Диалог по безопасности ЕС-Азербайджан - Марияна Куюнджич

БАКУ /Trend/ - На следующей неделе Баку примет 7-й Диалог по безопасности ЕС-Азербайджан.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на мероприятии в Баку, посвященном Дню Европы.

"На следующей неделе Баку примет 7-й Диалог по безопасности ЕС-Азербайджан, а представители ЕС примут участие во Всемирном форуме городов, который пройдет в Баку", - сказала она.

Куюнджич отметила, что этот год особенно важен, поскольку ЕС отмечает 30-летие партнёрства с Азербайджаном.

"Три десятилетия назад мы начали партнёрство, которое выросло в отношения доверия, стабильности и общих перспектив. За эти годы Азербайджан стал важным и надёжным энергетическим партнёром для ЕС, и мы гордимся тем, что являемся крупнейшим торговым партнёром и инвестором Азербайджана.

Самое важное заключается в том, что в этом году мы начали переговоры между ЕС и Азербайджаном по новому двустороннему соглашению и приоритетам партнерства. Эти переговоры обеспечат современную и амбициозную основу для нашего сотрудничества в области чистой энергии, торговли, диверсификации экономики и многих других сферах. Активизация нашего взаимодействия демонстрирует стремление к построению благополучного будущего для наших народов", - сказала посол.