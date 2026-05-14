Баку превращается в глобальную платформу для обсуждения будущего городов — Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Через несколько дней Баку станет одним из главных центров мировой урбанистической повестки. С 17 по 22 мая столица Азербайджана примет 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13). Это крупнейшая международная платформа, посвященная будущему городов, устойчивому развитию, вызовам урбанизации и улучшению качества жизни. Форум, который соберет десятки тысяч участников, привлекает внимание не только своим масштабом, но и политическим и стратегическим значением.

Об этом в интервью Trend сказал политолог Азер Гараев.

«Одним из важнейших моментов является то, что впервые в истории WUF форум пройдет в регионе Восточной Европы и Центральной Азии, и выбор пал именно на Азербайджан. Это не случайное решение. Азербайджан завоевал глобальное доверие как благодаря высокому уровню организации международных мероприятий, так и за счет практического опыта, накопленного в сфере градостроительства и городской трансформации. Масштаб WUF13 говорит сам за себя. Для участия в мероприятии уже зарегистрировались более 30 тысяч делегатов. Ожидается прибытие представителей примерно 180 стран. В рамках форума будут организованы сотни параллельных сессий, диалогов высокого уровня, "круглых столов", партнерских мероприятий и выставка Urban Expo. Впервые в программу форума включен сегмент "Заявления лидеров" с участием глав государств и правительств, что позволит обсудить вопросы градостроительства на высшем политическом уровне», — отметил он.

По словам политолога, проведение мероприятия такого масштаба в Баку — логический результат институционального и организационного потенциала, который Азербайджан формировал годами. «За последние два десятилетия Баку неоднократно становился важной площадкой для глобальных событий: первые Европейские игры 2015 года, Игры исламской солидарности, Гран-при Азербайджана Формулы-1, энергетические форумы, Глобальный Бакинский форум, саммиты Движения неприсоединения и Организации тюркских государств.

Одним из важнейших мероприятий, несомненно, стала COP29. Климатическая конференция ООН в 2024 году была одной из крупнейших дипломатических платформ. Азербайджан показал себя как организатор мероприятия не только с технической точки зрения, но и с управленческой стороны: безопасность, логистика, бесперебойная работа транспорта, аккредитация и цифровая инфраструктура, координация между государственными структурами были организованы на образцовом уровне. Это показало, что успех таких мероприятий возможен только при реальной институциональной готовности и опыте», — подчеркнул А. Гараев.

Он отметил, что этот опыт проявляется и сейчас, при подготовке к WUF13.

«Азербайджан подходит к организации форума системно. Создан специальный Оргкомитет, разработаны планы логистики, внедрены цифровые решения. Специальные маршруты от метро до площадки форума, цифровая карта транспорта в реальном времени, механизмы "зеленого коридора" для участников — все это часть подготовки. Кроме того, процесс находится под прямым контролем руководства страны. 12 мая Президент Ильхам Алиев посетил площадку форума на Бакинском Олимпийском стадионе», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что при этом значимость WUF13 для Баку не ограничивается организацией. Главное в том, что Азербайджан выступает также как страна, предлагающая свой опыт развития городов. «За последние годы Баку превратился в современный, динамичный мегаполис. Обновлена система общественного транспорта, расширено применение электробусов, особое внимание уделяется экологии, соблюдается баланс между историческим наследием и современностью. Узкие улочки Ичеришехер, включенного в список ЮНЕСКО, соседствуют с образцами современной архитектуры. Это дает практический ответ на один из главных вопросов WUF13: как города могут строить будущее, сохраняя свое прошлое», — отметил эксперт.

Самым ярким примером, который Азербайджан может представить миру, он назвал Карабах и Восточный Зангезур. «На освобожденных территориях сейчас реализуется один из крупнейших в мире проектов по реконструкции и градостроительству. Речь не просто о восстановлении — города и села строятся с нуля. В Агдаме, Физули, Шуше, Зангилане, Джебраиле, Ходжалы, Лачине и Кяльбаджаре разработанные генеральные планы рассматривают будущее городов в долгосрочной перспективе. Применяются концепции "умный город" и "умное село". Внедряются цифровые системы управления, энергоэффективные решения, возобновляемые источники энергии. Карабах развивается как "зона зеленой энергии". Параллельное строительство аэропортов, дорог и жилых комплексов требует высочайшей координации», — подчеркнул он.

А. Гараев отметил, что WUF13 дает Баку возможность поделиться практическими решениями в области постконфликтного восстановления и устойчивого развития. «Сегодня города мира сталкиваются с климатическими изменениями, ростом населения и нехваткой жилья. На этом фоне Азербайджан уже выступает как актор, предлагающий конкретные решения. WUF13 укрепит этот статус. Баку на несколько дней превратится в глобальную платформу принятия решений о будущем городов мира», — сказал он.