Израиль заявил о готовности возобновить военные действия против Ирана

БАКУ /Trend/ - Израиль не исключает возобновления военных действий против Ирана и готов к этому.

Как передает Trend, об этом сказал министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Наша миссия в Иране не завершена, и мы готовы предпринять действия в ближайшем будущем", - сказал он.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.