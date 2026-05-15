Unibank CB OJSC привлек 20 миллионов долларов США долгового финансирования от международного фонда

Unibank CB OJSC продолжает укреплять свои позиции на международных финансовых рынках, привлекая новые значительные финансовые ресурсы. В рамках стратегического партнерства с компанией responsAbility Investments AG Банк получил две кредитные линии на общую сумму 20 миллионов долларов США.

Данное сотрудничество является подтверждением приверженности Unibank принципам устойчивого развития, а также высокого уровня доверия международных финансовых институтов к Банку.

Из общей суммы 10 миллионов долларов США (в эквиваленте AZN) были предоставлены сроком на 5 лет посредством фонда Global Climate Partnership Fund SA. Оставшиеся 10 миллионов долларов США (в эквиваленте AZN) выделены сроком на 3 года за счет суб-фондов, находящихся под управлением responsAbility Investments AG.

Привлеченные средства будут направлены на расширение кредитного портфеля Unibank, в частности на финансирование малого и среднего предпринимательства и устойчивых проектов. Это позволит Банку еще больше усилить поддержку экономического сектора.

Исполняющий обязанности Председателя Правления Unibank CB OJSC Гейбат Гадиров отметил:

“Средства, привлеченные в рамках сотрудничества с responsAbility Investments AG, внесут значительный вклад в реализацию стратегии устойчивого развития Unibank. Это партнерство является ярким подтверждением высокого уровня доверия международных финансовых институтов к нашему Банку. В частности, ресурсы, полученные в рамках сотрудничества с Global Climate Partnership Fund, позволят нам расширить инициативы в области зеленого финансирования и поддержать экологически устойчивые проекты. Мы намерены и дальше усиливать деятельность в этом направлении, способствуя развитию предпринимательства и устойчивому экономическому росту”.

Руководитель направления Debt Financial Inclusion компании responsAbility Investments AG Джаскират Чадха отметил:

“Мы рады начать сотрудничество с Unibank- одним из ведущих банков Азербайджана, обладающим значительным опытом в обслуживании розничных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса. Данное финансирование позволит расширить доступ местных предприятий к финансовым ресурсам, а также поддержит развитие климатического финансирования, особенно проектов в области энерго-ресурсной эффективности, направленных на смягчение последствий изменения климата. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, которое будет способствовать устойчивому развитию частного сектора и инклюзивному экономическому росту».

Unibank рассматривает сотрудничество с международными финансовыми институтами в качестве одного из ключевых стратегических направлений своей деятельности. Реализация подобных инициатив способствует дальнейшему укреплению финансовой устойчивости Банка и расширению возможностей для предоставления клиентам современных и конкурентоспособных финансовых возможностей.