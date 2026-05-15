Азербайджан и Казахстан становятся локомотивами интеграции в рамках ОТГ - эксперт

ТУРКЕСТАН /Trend/ –Азербайджан и Казахстан играют ключевую роль в переводе тюркского сотрудничества из культурно-исторической плоскости в практическую экономическую и логистическую.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил журналистам казахстанский политолог, эксперт по международным отношениям, директор Центра институционального анализа и реформ Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым на полях неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

По его словам, ожидания от текущего саммита ОТГ в Туркестане позитивные. Страны организации обладают большим потенциалом, который сейчас активно переводится в конкретные результаты.

"Пришло время использовать исторический, духовный и культурный потенциал стран-членов ОТГ и перенести его в фактическую плоскость. На это есть серьезные основания", - отметил эксперт.

По словам Р. Тасыма, данные МВФ показывают, что совокупный ВВП стран ОТГ по итогам 2025 года составил около 2,3 триллиона долларов - это примерно 2% мирового ВВП.

"За короткое время объем товарооборота по этому маршруту вырос в пять раз. Именно тесное взаимодействие Азербайджана и Казахстана (при активном участии Турции) стало главным драйвером развития этого логистического пути", - сказал он.

Цифровизация названа одним из главных приоритетов саммита. Эксперт подчеркнул, что именно в этой сфере можно быстро добиться ощутимых результатов через упрощение таможенных процедур, сопряжение информационных баз, создание единых стандартов и внедрение цифровых финансовых инструментов.

"Если культурный и духовный базис подкрепить экономической основой, ОТГ может стать серьезной системообразующей платформой в эпоху глобальных изменений", - отметил Тасым.

Он также подчеркнул политическое значение укрепления собственных маршрутов для Азербайджана и Казахстана, включая сопряжение с другими инициативами и проекты по цифровизации, в частности прокладку интернет-кабеля между двумя странами.

Эксперт положительно оценил развитие гражданского измерения сотрудничества: после успешного первого саммита гражданского сектора в Азербайджане в этом году он станет традиционным.

Отдельно он упомянул Инвестиционный фонд ОТГ с капиталом около 600 миллионов долларов, где цифровизация должна стать приоритетным направлением финансирования.

Говоря о военно-техническом сотрудничестве, Риззат Тасым отметил, что Азербайджан может поделиться ценным опытом реальных боевых действий с партнерами, в частности с Казахстаном. Ожидается усиление военно-технического взаимодействия и совместные учения, однако создание военного альянса на данном этапе не планируется.