В Баку состоится VII Всемирный форум по межкультурному диалогу

15 мая 2026 12:41 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - 27-29 октября в Баку состоится VII Всемирный форум по межкультурному диалогу.

Об этом сообщили Trend в Министерстве культуры.

Форум состоится при совместном партнерстве Министерства культуры Азербайджанской Республики, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Альянса цивилизаций ООН (UNAOC), Организации исламского мира по образованию, науке и культуре (ICESCO) и Всемирной туристской организации ООН (UN Tourism).

Отметим, что форум, являющийся составной частью «Бакинского процесса» по межкультурному диалогу, выдвинутого Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в 2008 году, был основан в 2011 году, и в этом году отмечается 15-летие форума.

"Бакинский процесс" и проводимый в его рамках Форум признаются Организацией Объединенных Наций ведущей глобальной платформой в области содействия межкультурному диалогу и международному сотрудничеству.

