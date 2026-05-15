В Баку проходит международная конференция по устойчивому городскому развитию (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит международная конференция на тему "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития".

Как сообщает в пятницу Trend, конференция организована совместно Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики и Бакинским государственным университетом в рамках "Бакинской недели градостроительства".

В ходе панельных сессий участники обсудят вопросы образования, исследования и наращивание потенциала для устойчивого городского будущего, инклюзивные и устойчивые города, новые подходы к городскому развитию.

