Фестиваль "Харыбюльбюль" имеет не только культурное, но и глубокое историческое значение - Тунзаля Агаева

ШУША/Trend/ - Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" в городе Шуша имеет не только культурное, но и глубокое историческое значение для всего азербайджанского народа.

Об этом сказала в пятницу Trend народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева.

"Фестиваль “Харыбюльбюль” сегодня - это символ возвращения культурной памяти, духовного единства и исторической справедливости. Шуша всегда была сердцем азербайджанской музыки, искусства и поэзии, и проведение здесь такого масштабного международного фестиваля имеет особый смысл", - отметила певица.

По словам Т.Агаевой, атмосфера фестиваля объединяет артистов разных поколений и стран вокруг общих ценностей культуры и мира.

"Когда на этой земле вновь звучит музыка, это говорит о жизни, о созидании и о будущем. Здесь особенно ощущается связь истории, искусства и национального духа", - подчеркнула народная артистка.

Она также добавила, что участие в фестивале в Шуше является для каждого азербайджанского артиста большой честью и ответственностью.

"Для нас это не просто концертная площадка. Это место с огромной историей и энергетикой, где каждая песня и каждая нота звучат совершенно по-особенному", — сказала Т.Агаева.

Отметим, что 14 мая в городе Шуша, на равнине Джыдыр дюзю, состоялось открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

В течение двух дней концерты и культурные мероприятия пройдут на различных площадках города Шуша. Фестиваль направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление музыкальных связей и творческого обмена между артистами разных стран.