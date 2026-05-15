Официальный курс азербайджанского маната на 15 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 15 мая.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9800 маната, 1 турецкая лира - 0,0373 маната, а 100 российских рублей - 2,3180 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,98
|AUD
|1,2207
|BYN
|0,6056
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1134
|CZK
|0,0814
|CNY
|0,2501
|DKK
|0,265
|GEL
|0,6353
|HKD
|0,2171
|INR
|0,0177
|GBP
|2,2716
|SEK
|0,1803
|CHF
|2,1637
|ILS
|0,5844
|CAD
|1,2367
|KWD
|5,5103
|KZT
|0,36
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5508
|MDL
|0,0988
|NOK
|0,1828
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,608
|PLN
|0,4662
|RON
|0,3807
|RUB
|2,318
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3302
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3329
|TRY
|0,0373
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0387
|JPY
|1,0725
|NZD
|0,9985