Официальный курс азербайджанского маната на 15 мая
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 15 мая.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9800 маната, 1 турецкая лира - 0,0373 маната, а 100 российских рублей - 2,3180 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,98
AUD 1,2207
BYN 0,6056
AED 0,4628
KRW 0,1134
CZK 0,0814
CNY 0,2501
DKK 0,265
GEL 0,6353
HKD 0,2171
INR 0,0177
GBP 2,2716
SEK 0,1803
CHF 2,1637
ILS 0,5844
CAD 1,2367
KWD 5,5103
KZT 0,36
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5508
MDL 0,0988
NOK 0,1828
UZS 0,0141
PKR 0,608
PLN 0,4662
RON 0,3807
RUB 2,318
RSD 0,0169
SGD 1,3302
SAR 0,453
xdr 2,3329
TRY 0,0373
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0725
NZD 0,9985

