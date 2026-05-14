На WUF13 в Баку будет функционировать «Центр практики»

БАКУ /Trend/ - 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая, представит новую платформу — Центр практики. Это пространство предназначено для продвижения практических и ориентированных на решения дискуссий в области обеспечения жильем и градостроительства.

Как сообщает Trend, об этом распространила информацию Азербайджанская операционная компания WUF13.

Фокус на реализацию и прикладной опыт

Было отмечено, что данная платформа объединит проверенные принципы подходов, накопленный опыт и возможности для взаимного обучения. В рамках темы WUF13 «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения» Центр практики продемонстрирует положительные изменения, реализованные благодаря практическим жилищным решениям. Платформа не только выдвинет на первый план успешный опыт различных регионов, но и свяжет лиц, принимающих решения, с экспертами-практиками, способствуя превращению знаний в реальные действия.

Глобальный охват и выборка

Платформа базируется на масштабном глобальном процессе: ранее был объявлен прием примеров практического опыта по обеспечению жильем, и поступило более 200 заявок со всего мира. Экспертные группы выбрали 171 образец опыта, охватывающий 84 страны. Эти примеры включают:

- Инициативы национальных и местных правительств;

- Проекты гражданского общества и частного сектора;

- Вклад фондов и академических кругов;

- Инициативы ООН-Хабитат (UN-Habitat) и партнеров.

Участники форума смогут ознакомиться с этими инициативами и найти подходящие решения с помощью интерактивных цифровых мониторов.

Программа и нетворкинг

В Центре практики пройдет 11 интерактивных сессий, каждая из которых объединит организации из разных стран, работающие над схожими проблемами. Сессии в формате 90-минутных диалогов позволят обсудить варианты решений, которые можно адаптировать или масштабировать в различных условиях.

Специальное пространство для нетворкинга создаст условия для прямого контакта с экспертами, официальными лицами, формирующими политику, и партнерами для обмена опытом и определения возможностей сотрудничества.

Наследие WUF13

Центр практики не ограничивается программой форума и задуман как долгосрочный вклад в глобальную базу знаний в области жилищного обеспечения.

- Цифровая доступность: весь накопленный опыт будет доступен на цифровой платформе с подробными данными и кейсами (case studies).

- Постоянное обновление: база данных будет регулярно дополняться.

- Цель: поддержка реализации «Новой программы развития городов» и ускорение внедрения эффективных жилищных решений на глобальном уровне.

С полной программой Центра практики можно ознакомиться на официальных ресурсах форума.