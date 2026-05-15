Казахстан официально принял председательство в TRACECA

Экономика Материалы 15 мая 2026 10:04 (UTC +04:00)
Фото: Министерство транспорта Казахстана
Мадина Усманова
АСТАНА/Trend/ - Казахстан официально принял председательство в Межправительственной комиссии (МПК) TRACECA.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство транспорта страны, председательство было официально передано от Ирана Казахстану в ходе 18-го ежегодного заседания МПК TRACECA, состоявшегося в Астане.

На высокоуровневой встрече собрались делегации 14 стран-участниц, а также международные наблюдатели и партнеры, чтобы определить будущее транзитного потенциала коридора.

Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауренбаев подчеркнул, что в период председательства Астаны будет приоритетом модернизация транспортной инфраструктуры и повышение эффективности движения грузов по пространству TRACECA.

Он отметил, что Республика Казахстан намерена активно способствовать развитию устойчивых, безопасных и конкурентоспособных транспортных маршрутов, акцентируя внимание на создании более интегрированной логистической сети.

