Казахстан официально принял председательство в TRACECA

АСТАНА/Trend/ - Казахстан официально принял председательство в Межправительственной комиссии (МПК) TRACECA.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство транспорта страны, председательство было официально передано от Ирана Казахстану в ходе 18-го ежегодного заседания МПК TRACECA, состоявшегося в Астане.

На высокоуровневой встрече собрались делегации 14 стран-участниц, а также международные наблюдатели и партнеры, чтобы определить будущее транзитного потенциала коридора.

Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауренбаев подчеркнул, что в период председательства Астаны будет приоритетом модернизация транспортной инфраструктуры и повышение эффективности движения грузов по пространству TRACECA.

Он отметил, что Республика Казахстан намерена активно способствовать развитию устойчивых, безопасных и конкурентоспособных транспортных маршрутов, акцентируя внимание на создании более интегрированной логистической сети.