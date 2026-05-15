Президент Ильхам Алиев: В июне в Баку пройдет Неделя тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда

ТУРКЕСТАН/ Trend/ - В июне в Баку пройдет Неделя тюркского мира, посвященная 100-летию Первого тюркологического съезда, внесшего огромный вклад в научно-культурное единство тюркских народов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, проходящем в казахстанском городе Туркестане.

Глава государства выразил уверенность, что это мероприятие станет знаменательным событием в культурной жизни наших народов.