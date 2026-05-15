Приверженность Президента Ильхама Алиева идее тюркского единства создает прочную основу для дальнейшей консолидации ОТГ – Кубанычбек Омуралиев (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Личная приверженность Президента Азербайджана Ильхама Алиева идее тюркского единства закладывает прочную основу для дальнейшей консолидации Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев по случаю неформального саммита организации, который состоится сегодня в Туркестане (Казахстан).

"Азербайджан играет очень важную роль в организации. Будучи одним из её государств-основателей, он с самого начала участвовал в формировании этого процесса. Не менее важна и сильная политическая воля, демонстрируемая руководством Азербайджана, а также личная приверженность Президента Ильхама Алиева идее тюркского единства, которая создаёт прочную основу для дальнейшей консолидации в рамках ОТГ", - отметил он.

Омуралиев напомнил, что в своей инаугурационной речи 14 февраля 2024 года Президент Ильхам Алиев подчеркнул: "Это [Организация тюркских государств] для нас основная международная организация, потому что это наша семья. У нас нет другой семьи. Наша семья - это тюркский мир".

"Эти слова ясно отражают решимость Азербайджана и далее укреплять ОТГ и способствовать её превращению во влиятельного и уважаемого игрока на мировой арене", - добавил он.

Генеральный секретарь ОТГ отметил, что в то же время стратегическое положение Азербайджана между Европой и Азией даёт стране естественное преимущество в качестве "моста", соединяющего тюркский мир с более широкими международными рынками.

"Под руководством уважаемого Президента Ильхама Алиева страна реализовала крупные энергетические и транспортные проекты, включая нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Южный газовый коридор, железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, а также модернизацию транспортного коридора Восток-Запад. Сегодня Азербайджан также является ключевой частью Среднего коридора. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, например, продолжает наращивать свою пропускную способность и играет важную роль в грузоперевозках между Востоком и Западом. На практике этот коридор уже способствует сокращению сроков доставки между Азией и Европой и делает наземный транспорт более реальной альтернативой", - отметил он.

Омуралиев также добавил, что энергетика остаётся ключевым направлением сотрудничества в рамках ОТГ.

«В совокупности тюркские государства занимают третье место в мире по объёмам поставок энергоресурсов. Совместные проекты не только укрепляют энергетическую безопасность, но и создают платформу для "зелёного" перехода. Ярким примером является соглашение между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном о стратегическом партнёрстве в сфере возобновляемой энергетики, которое формирует “зелёный энергетический мост” вдоль Среднего коридора. Кроме того, Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния развивают энергетическое сотрудничество в рамках проекта “Зелёный коридор”. Его центральным элементом является высоковольтный подводный кабель через Чёрное море, соединяющий Южный Кавказ с энергетической системой ЕС. Проект предусматривает передачу нескольких гигаватт в основном возобновляемой электроэнергии — прежде всего ветровой и солнечной энергии из Азербайджана и Грузии — через подводный интерконнектор в Румынию с дальнейшей интеграцией в энергосистему Венгрии и более широкую европейскую сеть", — заявил генсек ОТГ.

Он отметил, что Азербайджан продолжает укреплять экономические связи в рамках организации.

"Только в 2025 году торговля со странами ОТГ достигла почти 7,3 миллиарда долларов США, при этом ключевыми партнёрами остаются Турция и Казахстан. Одним из основных механизмов сотрудничества является Тюркский инвестиционный фонд, создание которого впервые было предложено Президентом Ильхамом Алиевым на 4-м саммите ОТГ в Бодруме в июне 2014 года. Первоначально фонд был сформирован с капиталом в 500 миллионов долларов, а после присоединения Венгрии его объём увеличился до 600 миллионов долларов. Он поддерживает взаимные инвестиции, способствует инновациям и развитию предпринимательства, особенно среди малого и среднего бизнеса. В то же время прямые инвестиции Азербайджана в страны ОТГ уже превысили 20 миллиардов долларов, формируя прочную основу для совместных проектов и более глубокой экономической интеграции. В целом я бы сказал, что роль Азербайджана носит очень практический характер. Он соединяет регионы, поддерживает энергетические и транспортные потоки и помогает превращать сотрудничество в реальные проекты. И в современном мире такая взаимосвязанность становится всё более важной", — добавил К.Омуралиев.

Говоря о неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдёт на тему "Искусственный интеллект и цифровое развитие", генеральный секретарь отметил, что он представляет собой важную веху в продвижении общего стратегического видения организации в рамках "Видения тюркского мира - 2040".

"Выбранная тема является крайне актуальной в современном глобальном контексте, где искусственный интеллект и цифровое развитие стремительно трансформируют экономику, модели управления и международное сотрудничество. Туркестан является особенно значимой площадкой для этой встречи. Как духовный центр тюркского мира он отражает наше общее наследие, одновременно с этим мы продолжаем строить общее будущее", - сказал он.

Омуралиев отметил, что в последние годы неформальные саммиты стали важной частью взаимодействия в рамках организации.

"Они дополняют официальные встречи, предоставляя более гибкий формат для регулярного диалога между главами государств. Это позволяет нам сохранять согласованность позиций, укреплять взаимопонимание и обеспечивать устойчивый прогресс по нашим совместным инициативам. Мы ожидаем, что саммит принесёт практические результаты, включая принятие Туркестанской декларации, которая будет определять направление нашего сотрудничества в ближайший период. Повестка дня носит чёткий и ориентированный на будущее характер с акцентом на укрепление взаимодействия в ключевых сферах", — отметил генеральный секретарь ОТГ.

Он также добавил, что встреча даст возможность оценить прогресс, достигнутый после Габалинского саммита, и сохранить динамику в приоритетных направлениях.

"В целом мы рассматриваем её как возможность дальнейшего укрепления сотрудничества и усиления роли организации как значимой и эффективной региональной платформы", - добавил К. Омуралиев.

Он также рассказал о механизмах углубления внутрирегиональной торговли, инвестиций и формирования цепочек добавленной стоимости между государствами-членами.

"ОТГ продолжает добиваться значительных успехов в укреплении экономического сотрудничества между государствами-членами. В настоящее время под эгидой ОТГ действует 58 механизмов сотрудничества, охватывающих практически все сферы экономики. Ключевыми инструментами, поддерживающими эти усилия, являются Тюркский инвестиционный фонд с капиталом в размере 600 миллионов долларов США, который способствует взаимным инвестициям, стимулирует инновации и развивает предпринимательство, особенно среди малого и среднего бизнеса. Не менее важную роль играет Союз торгово-промышленных палат тюркоязычных стран (TCCI), объединяющий более 2 миллионов компаний и способствующий практическому взаимодействию между предпринимателями. В настоящее время мы работаем над надлежащей институционализацией TCCI", - сказал он.

Омуралиев напомнил, что в прошлом году в рамках ОТГ была запущена Сеть содействия инвестициям тюркских государств (TurkIPAnet), которая будет способствовать развитию сотрудничества, стимулирующего инвестиции, инновации и устойчивое развитие во всём тюркском регионе.

"В прошлом году были проведены первые заседания недавно созданного Совета центральных (национальных) банков стран-участниц ОТГ и Тюркского совета по "зелёным" финансам (TGFC), который нацелен на развитие рынка капитала в регионе ОТГ для "зелёной" экономики, а также на расширение сотрудничества между государствами-членами ОТГ в сфере денежно-кредитной политики, развития платёжных систем и финансовых технологий. В прошлом году мы также начали полноценное сотрудничество между подразделениями финансового мониторинга и антимонопольными органами стран-членов ОТГ, что в дальнейшем укрепит наше экономическое взаимодействие", - отметил он.

Кроме того, заключение соглашения по свободной торговле услугами и инвестициям также имеет жизненно важное значение для увеличения внутрирегиональной торговли в рамках ОТГ, и я надеюсь, что государства-члены ОТГ достигнут консенсуса по этому вопросу в ближайшем будущем. Более того, после вступления в силу Соглашения о партнёрстве в области цифровой экономики (DEPA), подписанного в рамках 11-го саммита ОТГ в Бишкеке, мы ожидаем, что уровень доверия к электронным транзакциям между государствами-членами ОТГ возрастёт, что откроет путь к расширению электронной торговли в регионе", - сказал генсек ОТГ.

Омуралиев отметил, что все эти инициативы в рамках ОТГ направлены на интеграцию экономик тюркских государств, что оказывает положительное влияние на углубление торговли и инвестиций в регионе.

Говоря о растущем значении Среднего коридора, генеральный секретарь отметил, что он обладает реальным потенциалом для более эффективного соединения региона ОТГ с глобальными торговыми потоками.

"Действительно, Средний коридор становится всё более важным в современном глобальном контексте. По мере трансформации цепочек поставок страны ищут не только более быстрые маршруты, но и более надёжные и диверсифицированные варианты. В этом смысле Средний коридор формируется как очень практичное звено между Азией и Европой. Для нас его развитие остаётся ключевым приоритетом в рамках “Видения тюркского мира - 2040”. Это один из самых коротких сухопутных маршрутов между Востоком и Западом, и он обладает реальным потенциалом для более тесной интеграции нашего региона в глобальные торговые потоки", - сказал он.

В то же время генеральный секретарь ОТГ подчеркнул, что одной инфраструктуры недостаточно.

"На самом деле решающее значение имеет координация между странами и то, насколько эффективно система работает на практике. Именно поэтому мы уделяем внимание как укреплению связности, так и упрощению операционных процессов на маршруте. Хорошим примером является железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая, как ожидается, значительно увеличит пропускную способность и повысит эффективность транзита, с объёмами перевозок до 15 миллионов тонн в год", - отметил К. Омуралиев.

Он отметил, что особый акцент также делается на цифровизации в сфере таможни и логистики.

"Азербайджан и другие государства-члены успешно внедряют такие системы, как ePermit (электронные разрешения на перевозки), eCMR (электронные товарно-транспортные накладные) и eTIR (электронная система таможенного транзита), что делает международные перевозки более быстрыми, простыми и прозрачными. Важной вехой в этом направлении стало принятие региональной дорожной карты по полной реализации eTIR на заседании глав таможенных служб ОТГ в Баку в январе 2025 года, а также подписание меморандума о взаимопонимании по внедрению eCMR в апреле 2026 года министерствами транспорта государств-членов ОТГ", - отметил генсек ОТ.

Омуралиев считает, что наряду с решениями, принятыми на Самаркандском саммите в 2022 году по упрощению таможенных процедур и международных грузоперевозок, эти меры постепенно делают Средний коридор более эффективным и предсказуемым.

"Со временем именно это обеспечит ему роль по-настоящему конкурентоспособного и надёжного маршрута для всех вовлечённых партнёров", - добавил он.