Развитие городов - это социальный, экономический, экологический и гуманитарный вопрос - Идрис Исаев

БАКУ/Trend/ - Развитие городов - это социальный, экономический, экологический и гуманитарный вопрос.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев в ходе международной конференции "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития" в Баку.

"Сегодня в мире происходят масштабные процессы и глобальные вызовы. Продолжающаяся урбанизация и массовый приток населения в города, с одной стороны, способствуют развитию городов, но с другой — создают множество проблем и вызовов.

Мы ежедневно сталкиваемся с такими проблемами, как перенаселение, транспортные трудности, экологические угрозы, жилищные проблемы, риски, связанные с инфраструктурой, и многие другие вопросы. Все это еще раз подчеркивает актуальность данной темы. Развитие городов - это не только вопрос строительства и архитектуры. Это также социальный, экономический, экологический и гуманитарный вопрос", - сказал он.

Исаев отметил, что уровень развития городов измеряется не количеством построенных зданий и не длиной улиц. Прежде всего он определяется качеством жизни людей, уровнем образования, интеллектуальным потенциалом, состоянием здоровья и общим уровнем благосостояния населения. И очевидно, что в центре всех этих процессов находится человек.

"Главным критерием здесь является создание для людей комфортной, безопасной, инклюзивной и качественной среды проживания", - отметил он.