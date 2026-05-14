ЕС является одним из основных политических и экономических партнеров Азербайджана - Ялчын Рафиев

БАКУ /Trend/ - Европейский союз является одним из основных политических и экономических партнеров Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на мероприятии в Баку, посвященном Дню Европы.

"Сегодня партнерство между Азербайджаном и Европейским союзом носит стратегический характер. Европейский союз является одним из основных политических и экономических партнеров Азербайджана. ЕС — наш крупнейший торговый партнер, и наше сотрудничество больше не ограничивается традиционными сферами. Обе стороны прилагают значительные усилия для дальнейшего расширения существующей повестки дня сотрудничества.

Азербайджан имеет документы о стратегическом партнерстве с 10 государствами-членами Европейского союза. Мы также поддерживаем тесные и взаимовыгодные отношения со многими другими странами-членами. Это показывает, что наши отношения с Европой практичны и основаны на взаимном доверии. Решение о проведении 12-го саммита Европейского политического сообщества в Азербайджане в 2028 году также откроет дополнительные возможности для дальнейшего развития этих партнерских отношений, построенных на прочном фундаменте", - сказал Рафиев.

По его словам, в 2025 году объем поставок азербайджанского газа в Европу составил около 13 миллиардов кубометров.

"Европейский союз рассматривает Азербайджан как важного партнера во многих областях, включая энергетическую безопасность и транспортную связность. С недавним расширением поставок в Австрию и Германию, Азербайджан еще раз продемонстрировал, что является надежным партнером в укреплении энергетической диверсификации Европы", - сказал Рафиев.