  1. Главная
  2. Экономика

Необходимо вывести сотрудничество в рамках ОТГ в сфере технологий на максимально высокий уровень - Эрдоган

Экономика Материалы 15 мая 2026 15:32 (UTC +04:00)
Необходимо вывести сотрудничество в рамках ОТГ в сфере технологий на максимально высокий уровень - Эрдоган
Фото: Акорда
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

ТУРКЕСТАН/Trend/- Необходимо вывести сотрудничество в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) в сфере технологий на максимально высокий уровень.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал на неформальном саммите стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В этой связи считаем очень своевременной проведение нашего саммита о вопросах развития искусственного интеллекта и цифрового развития. Необходимо, чтобы мы приняли концепцию цифрового мира, развивающегося посредством цифровизации как стратегическое видение нашего общего будущего»,- сказал он.

Эрдоган отметил, что тюркский мир должен рассматривать тему искусственного интеллекта через призму возможностей и использования правильного подхода, чтобы данные технологии не появились в инструмент глобального доминирования.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости