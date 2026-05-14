Фестиваль «Харыбюльбюль» — это нечто большее, чем просто искусство - Юсиф Эйвазов

ШУША /Trend/ - Фестиваль «Харыбюльбюль» — это нечто большее, чем просто искусство.

Об этом сказал в четверг Trend народный артист Азербайджана, директор Государственного академического театра оперы и балета, всемирно известный тенор Юсиф Эйвазов.

«Каждый раз, когда я приезжаю сюда, меня переполняют эмоции. Когда поднимаешься в Шушу, в голове возникает одна и та же мысль: как наши ребята карабкались по этим скалам, неся на себе раненых и погибших товарищей, не оставляя их. Я думаю об этом постоянно и понимаю, что для такого подвига нужно быть настоящими героями. Мы снова и снова возвращаемся мыслями к тем 44 дням, следили за новостями, за обращениями Президента, переживали вместе со всей страной. И поэтому находиться здесь сегодня — это огромное счастье», - сказал он.

Ю. Эйвазов отметил, что он выступал на многих мировых сценах — в Берлине, Милане, Париже, но сцена в Шуше — особенная.

«Это не оперный театр в привычном понимании, здесь есть нечто большее, выходящее за рамки искусства. Здесь ощущается дух нашего народа, особая аура, и именно это делает выступление здесь по-настоящему уникальным», - добавил он.

Отметим, что 14 мая в городе Шуша, на равнине Джыдыр дюзю, состоялось открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

В течение двух дней концерты и культурные мероприятия пройдут на различных площадках города Шуша. Фестиваль направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление музыкальных связей и творческого обмена между артистами разных стран.