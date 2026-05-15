Раскрыт объём инвестиций в строительство СЭС на северо-востоке Ирана

БАКУ /Trend/ - На строительство солнечной электростанции, введённой в эксплуатацию 10 мая в провинции Резави-Хорасан на северо-востоке Ирана, было затрачено 2,5 триллиона риалов (примерно 1,89 млн долларов).

Об этом, как сообщает Trend, заявил руководитель отдела по энергетическим вопросам иранской компании "Заве-Торбат" Башир Фаэзи на мероприятии, организованном по случаю ввода в эксплуатацию солнечной электростанции.

По его словам, построенная на территории 10 гектаров солнечная электростанция имеет мощность 6 мегаватт.

Фаэзи добавил, что с вводом в эксплуатацию в прошлом году (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) на цементном заводе компании солнечной электростанции мощностью 5 мегаватт, в настоящее время потенциал выработки электроэнергии этой станцией составляет 11 мегаватт.

По его словам, излишки электроэнергии, произведённой на предприятии, будут переданы в национальную электрическую сеть.

Выступивший на мероприятии представитель провинции Резави-Хорасан Гуламхусейн Мозеффери отметил, что с сооружением солнечных электростанций в провинции можно будет производить 30 тысяч мегаватт электроэнергии. В настоящее время ведутся работы по строительству электростанций мощностью 3 тысячи мегаватт.

Отметим, что потенциал производства электроэнергии солнечными электростанциями в Иране превысил 4 тысячи мегаватт, и ожидается, что к июню он возрастёт до 7 тысяч мегаватт.