Баку в преддверии WUF13 украшают цветами и новыми зелеными зонами (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Азербайджана Ильхама Алиева в городе Баку закладываются новые парки, зоны отдыха, увеличивается площадь зеленых насаждений – одним словом, столица превращается в зеленое пространство.

Как сообщает Trend, благодаря проделанной работе Баку стал одним из красивейших городов мира.

Так, создаваемые новые парки, зоны отдыха, пешеходные полосы и другие меры играют важную роль в эстетическом воспитании людей и еще больше расширяют туристический потенциал нашей столицы.

В преддверии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в Баку, в парках, на проспектах и вдоль дорог высаживаются новые деревья, вечнозеленые кустарники и разноцветные цветы, за существующими зелеными насаждениями ведется соответствующий агротехнический уход, цветы на клумбах постоянно обновляются, газоны ремонтируются, на балконах ряда жилых домов устанавливаются цветочные кашпо.

Проделываемая работа делает Баку еще красивее в преддверии важного международного события, что, в свою очередь, радует жителей и многочисленных гостей нашего города.

Представляем фотографии, сделанные в разных районах города: