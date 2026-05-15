UN-Habitat будет сотрудничать с Азербайджаном по проектированию двух деревень на освобожденных территориях - Анна Соаве

БАКУ/Trend/ - UN-Habitat собирается приступить к сотрудничеству по проектированию двух деревень на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила руководитель Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) по Азербайджану Анна Соаве в ходе международной конференции на тему "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития" в Баку.

"Ведется разработка национальной городской политики. В ближайшее время в партнерстве с двумя другими агентствами ООН — UNEP и IOM — реализовать проект [в Азербайджане], направленный на адаптацию к изменению климата, финансируемый Адаптационным фондом. С нетерпением ждем возможности обсудить с институтами пути усиления технической помощи там, где это необходимо, особенно, для местных органов власти", - сказала она.

А. Соаве напомнила, что UN-Habitat относительно недавно присутствует в Азербайджане.

"Мы открыли здесь офис почти три года назад. Мы были последним агентством, которое фактически было создано здесь, и первым офисом UN-Habitat в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии. Поэтому мы очень гордимся тем, что руководство страны проявило интерес к нашему присутствию и началу работы здесь", - отметила она.