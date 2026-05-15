БГУ и Азербайджанский университет архитектуры и строительства подписали меморандум о взаимопонимании

БАКУ/Trend/ - Бакинский государственный университет и Азербайджанский университет архитектуры и строительства подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает в пятницу Trend, документ подписали ректор БГУ Эльчин Бабаев и ректор Азербайджанского Университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова.

Подписание прошло на полях международной конференции на тему "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития", прошедшего в Баку.

Также состоялась презентация книги «Urban Future – Городa будущего», подготовленной в связи с WUF13.