ЕС продолжит поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - Марияна Куюнджич

БАКУ /Trend/ - ЕС продолжит поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на мероприятии в Баку, посвященном Дню Европы.

"Защита Европы также означает поддержку мира, стабильности и международного права за пределами наших границ. Именно поэтому ЕС считает стабильность и процветание Южного Кавказа важными с точки зрения нашей безопасности. Будущее обеих сторон взаимосвязано. Мы продолжим поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, в том числе посредством инициатив по развитию транспортной инфраструктуры и разминированию, в которых ЕС уже является крупнейшим донором", - сказала она.

Куюнджич отметила, что после недавнего попадания дронов с территории Ирана на территорию Азербайджана ЕС заявил о своей безоговорочной поддержке Азербайджана. Вскоре после этого президент Европейского совета Антониу Кошта совершил визит в Баку и выразил полную солидарность с Азербайджаном и его народом.

"Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым сразу после инцидента также заявила о солидарности с Азербайджаном," - сказала она.