ОТГ может сформироваться в качестве самостоятельного геэкономического и технологического центра - Садыр Жапаров

ТУРКЕСТАН/Trend/- Организация тюркских государств (ОТГ) имеет хорошую возможность сформироваться в качестве самостоятельного геэкономического и технологического центра.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал на неформальном саммите стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

«Тема сегодняшнего саммита «Искусственный интеллект и правовое развитие» является крайне актуальным вопросом, отвечающим требованиям времени. Мир находится на этапе глубоких изменений. Очевидно, насколько стремительно технологии меняют нашу жизнь. Цифровая трансформация и искусственный интеллект оказывают влияние на экономику, образование, здравоохранение и все сферы общественной жизни. Сегодня конкуренция идет не только за ресурсы и территории, но и за технологии и искусственный интеллект. В этих условиях Организация тюркских государств имеет хорошую возможность сформироваться в качестве самостоятельного геэкономического и технологического центра»,- сказал Жапаров.

Президент Кыргызстана отметил, что искусственный интеллект и цифровизация активно развиваются на всем тюркском пространстве.

«Нынешнее время – это время укрепления идентификации дружества в данном направлении. Только через наши совместные усилия, обмен знаниями, технологической интеграцией мы сможем отвечать требованиям современного мира. Единство и совместный инновационный потенциал тюркских государств откроют новые экономические возможности и укрепят регион как сильный центр на глобальной технологической карте»,- добавил он.