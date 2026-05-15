Назван объем товарооборота одной из северо-западных иранских провинций

БАКУ/Trend/ - В прошлом иранском году (с 21 марта 2025 г. по 20 марта 2026 г.) ненефтяной торговый оборот провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана составил 600 000 тонн на сумму 3,6 миллиарда долларов США.



Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор управления министерства промышленности, рудников и торговли Ирана по провинции Западный Азербайджан Сахават Хейрхах.

По его словам, в прошлом иранском году из провинции Западный Азербайджан было экспортировано 200 тысяч тонн продукции на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Хейрхах добавил, что за указанный период в провинцию Западный Азербайджан было импортировано 400 тысяч тонн продукции на сумму 1,1 миллиарда долларов.

Генеральный директор управления отметил, что в настоящее время в сферах экономики и торговли провинции работают более 6 тысяч предпринимателей.

Отметим, что в иранской провинции Западный Азербайджан действует более 2 тысяч крупных и малых промышленных предприятий.