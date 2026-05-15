Президенты Узбекистана и Турции обсудили стратегическое партнёрство на полях саммита ОТГ

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретились на полях неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ), чтобы обсудить развитие двусторонних отношений стран.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Узбекистана.

Лидеры отметили, что комплексное стратегическое партнёрство между Ташкентом и Анкарой вышло на новую траекторию после официального визита Президента Мирзиёева в Турцию в январе 2026 года. Этот высокий уровень взаимодействия привёл к реструктуризации системы сотрудничества между министерствами и государственными учреждениями с целью упрощения совместных проектов и дипломатических обменов.

Экономические показатели первых месяцев 2026 года демонстрируют резкий рост взаимного товарооборота и частоты авиасообщения между странами. Президенты подчеркнули, что значительный портфель инвестиционных проектов с участием турецких компаний в настоящее время переходит в фазу реализации.

Помимо двустороннего экономического сотрудничества, Мирзиёев и Эрдоган обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международных проблем, влияющих на тюркский мир.