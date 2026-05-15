Производство знаний должно быть направлено на устранение контекстуальных пробелов - сотрудник ООН-Хабитат

БАКУ/Trend/ - Производство знаний должно быть ориентировано на устранение ключевых пробелов, при этом сами эти пробелы являются контекстуальными и различаются в зависимости от регионов, стран, а также институционального уровня.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила сотрудник по программам секции развития потенциала глобального отдела знаний и пропаганды ООН-Хабитат Рафаэль Виньоль в ходе международной конференции "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития".

По ее словам, развитие потенциала происходит на разных уровнях — как на уровне отдельных специалистов, участвующих в университетских программах и профессиональных тренингах, так и на уровне институциональных возможностей. При этом институциональные возможности охватывают сами организации и механизмы их взаимодействия внутри системы и между различными структурами, вовлеченными в устойчивое городское развитие.

Представитель ООН-Хабитат отметила, что, несмотря на наличие ряда международных и национальных рамочных документов, включая национальные городские политики и локальные инструменты, основная сложность заключается в их практической реализации.

"У нас есть нормативная архитектура, однако ключевой вопрос заключается в том, как укреплять потенциал для ее внедрения в различных контекстах", - подчеркнула она.

По ее словам, важной задачей является сбор и распространение практического опыта, формирующегося на местах в различных городах и среди разных групп заинтересованных сторон.