В Азербайджане вырос розничный товарооборот

БАКУ/Trend/ - В январе-апреле этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 20,103 миллиардов манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года оборот розничной торговли в реальном выражении вырос на 3,7%.

Отметим, что за январь-апрель текущего года в стране произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 39,875 миллиардов манатов.

Согласно информации, экономика страны выросла на 0,2% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчётный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,9% и составила 12,135 миллиардов манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,7% и составила 27,740 миллиардов манатов.