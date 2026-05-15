Казахстан предлагает создать сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран - Токаев

ТУРКЕСТАН /Trend/ - Казахстан предлагает создать сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал на неформальном саммите стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Туркестане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«В особенности необходимо реализовывать совместные проекты в области спутниковой связи, навигации и мониторинга, обеспечивая тем самым нашу интеграцию. Это позволит укрепить нашу технологическую независимость и нарастить инновационный потенциал. Взаимный обмен опытом, совместная подготовка кадров и внедрение передовых технологий крайне важны. Поэтому предлагаю создать сеть центров искусственного интеллекта тюркских стран», - сказал он.

Токаев сообщил, что Казахстан планирует ввести в стране технологические университеты формата «Университет искусственного интеллекта».

«В городе Шымкент при участии экспертов международного совета прошла международная конференция «Искусственный интеллект и цифровое развитие». Данное мероприятие наглядно продемонстрировало сотрудничество и единство интересов наших стран в данной сфере. В прошлом году на встрече в Габале я высказал ряд важных инициатив, касающихся цифрового развития и кибербезопасности. В частности, я предложил создать центр цифрового мониторинга и цифровых инноваций Организации тюркских государств. И данные центры откроют новые возможности для цифрового роста и процветания государств-членов организации. Помимо этого, на том же представительном собрании я заявил о необходимости создания совета по кибербезопасности. Такой совет поможет выявить уязвимые места наших стран в цифровом мире и предотвратить угрозы для инфраструктуры. И через эту структуру соответствующие органы государств-членов организации смогут работать оперативно, обмениваясь информацией. Казахстан подготовил соответствующую концепцию по данной инициативе и направил их государственным членам организации для согласования. Считаю, что все перечисленные конкретные примеры отвечают общим интересам наших стран, поэтому мы будем эффективно и активно действовать в этом направлении», - заявил Токаев.