Бакинское метро перейдет на усиленный режим работы в дни WUF13

БАКУ/Trend/ - В связи с 13-й сессией Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая, в ЗАО "Бакинский метрополитен", входящем в компанию AZCON Holding, будет введен усиленный режим работы.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен», в соответствии с культурно-массовыми мероприятиями, проводимыми в столице, и оперативным планом, в график движения поездов будут внесены изменения для безопасного и бесперебойного управления пассажиропотоком.

Так, несмотря на то что первый день форума - 17 мая - приходится на выходной, движение поездов будет организовано по субботнему графику.

В этот день на участке "28 Мая - Ахмедли" и в обратном направлении интервал движения составит 2 минуты 30 секунд.

В остальные дни сессии поезда будут курсировать по графику обычного рабочего дня с максимально возможной с технической точки зрения интенсивностью движения. На участке "28 Мая — Ахмедли" интервал составит 1 минуту 45 секунд.

На Фиолетовой линии, а также на челночных участках "Ахмедли – Ази Асланов" и "Джафар Джаббарлы – Хатаи" изменений в графике не предусмотрено.

Кроме того, для оперативного регулирования плотности пассажиропотока в резерве будут находиться дополнительные поезда.

Отметим, что в дни WUF13 в Бакинском метрополитене также будут работать волонтеры. Всего 56 волонтеров посменно (07:00–15:00 и 15:00–22:00) будут оказывать поддержку пассажирам и участникам мероприятия на 9 станциях.