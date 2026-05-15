Азербайджан, принимая WUF13 в период глобальных конфликтов, служит примером для всего мира - ООН

БАКУ/Trend/ - Азербайджан, принимая 13-ю сессию Всемирного форума городов (WUF13) в период глобальных конфликтов, служит примером для всего мира.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил временно исполняющий обязанности резидента-координатора ООН в Азербайджане Игор Гарафулич в ходе международной конференции на тему "Формирование человеческого капитала для устойчивого и жизнеспособного городского развития" в Баку.

"На WUF13 уже зарегистрировались 32 тысячи человек. Форум начинается в воскресенье и служит пространством для обсуждения. В то время, когда по всему миру вспыхивают конфликты, то, что Азербайджан предоставляет площадку для обсуждения таких тем, как жилье, доступность и городское планирование, является очень хорошим примером для всего мира", - сказал он.

И.Гарафулич отметил, что недавно посетил Карабах с дипломатическим корпусом.

"Сильно впечатляет, насколько глубоко все продумано и с каким высоким качеством ведется восстановление", - подчеркнул он.